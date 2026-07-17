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Crime ambiental

PM apreende 72 peixes por pesca predatória durante operação no Gama

Os homens podem responder por crime ambiental com base no Artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98)

Os itens e os suspeitos foram conduzidos à 20ª DP - (crédito: Divulgação/PMDF)
Os itens e os suspeitos foram conduzidos à 20ª DP - (crédito: Divulgação/PMDF)

Na noite desta sexta-feira (17/7), 72 peixes da espécie Acará foram apreendidos na rodovia DF-190, região do Gama. O flagrante ocorreu durante um ponto de bloqueio da Operação Kratos da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

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Segundo a corporação, a apreensão foi definida  como pesca predatória devido à ausência de licença ambiental, ao desrespeito à política de Cota Zero — que proíbe o transporte rodoviário de espécies nativas — vigente no estado goiano, e à quantidade exorbitante de peixe que estava sendo levado.

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Ao abordarem a camionete, os policiais também encontraram itens de pesca utilizados na prática ilegal. Entre os apetrechos, estava uma tarrafa, uma rede de pesca circular equipada com pequenos chumbos distribuídos ao longo de suas bordas, além de outras redes com malhas de 4,5 metros.

Os dois homens que estavam na caminhonete foram encaminhados à 20ª DP (Gama) para o registro do crime em flagrante. 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 17/07/2026 23:49 / atualizado em 17/07/2026 23:51
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