Celina Leão lança pré-candidatura ao Buriti em evento no centro de Ceilândia

Celina Leão afirmou que sua atuação política é guiada pela fé e pelo compromisso com a população. “Hoje, eu acordei de manhã e pedi uma palavra a Deus, e Ele colocou no meu coração: ‘trazer à memória aquilo que me dá esperança’. Porque é tudo por Ele, para Ele e com Ele, para que a gente possa cuidar das pessoas”, declarou.

Celina ressaltou que, apesar dos desafios enfrentados na gestão, sua postura é de enfrentamento e de transparência, especialmente na área da saúde. “Nós temos problemas, sim, mas problema a gente não esconde, a gente enfrenta”, afirmou.

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Ao falar sobre o futuro e o projeto político, Celina Leão enfatizou que a pré-candidatura representa uma missão coletiva voltada ao cuidado com a população mais vulnerável. “Vocês não estão abraçando uma candidatura, estão abraçando uma missão: cuidar de quem mais precisa, com carinho, amor e acolhimento de verdade”, disse. Ela destacou o papel das mulheres na política e concluiu com uma mensagem de confiança: “Quando uma mulher chega ao governo, outras passam a acreditar que também podem. É com essa esperança que seguimos trabalhando todos os dias”.

Apoio

Bia Kicis afirmou que há a união entre lideranças políticas em torno da pré-candidatura de Celina Leão ao Governo do Distrito Federal reunindo partidos como PL, PP e União Brasil, além de outras siglas da base. “Nós estamos firmes, unidos a você. Estamos juntos e vamos fazer essa grande construção da democracia, elegendo Celina Leão para o governo”, declarou. A parlamentar também citou o apoio a outros nomes para cargos majoritários, mencionando a candidatura de Flávio Bolsonaro para a presidência, e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para o Senado.

Em seu discurso, Damares Alves destacou que participa da construção do programa de governo de Celina Leão, ao lado de Gustavo Rocha, e destacou o compromisso de priorizar políticas públicas voltadas às crianças. “Neste Distrito Federal, nenhuma criança será deixada para trás”, afirmou. Segundo ela, o projeto tem como meta transformar Brasília em referência nacional na proteção infantil.





