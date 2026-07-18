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PREVISÃO DO TEMPO

Sábado em Brasília será de frio e céu com poucas nuvens

Temperatura mínima no DF é de 13°C e máxima de 25°C. Ao longo do dia, capital enfrenta tarde seca com umidade caindo para 30%

16/07/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Frio em Brasília. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
16/07/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Frio em Brasília. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O fim de semana na capital federal começa com aquela frio que muitos estão acostumados. Para este sábado (18/7), a temperatura mínima deve ficar na casa dos 13°C, enquanto a máxima pode chegar aos 25°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos também estarão presentes ao longo do dia, especialmente durante a tarde. 

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A umidade relativa do ar, que amanheceu alta na casa dos 80%, sofrerá uma queda acentuada no decorrer destes sábado, atingindo a mínima de 30% no período. O índice acende o alerta para a necessidade de hidratação constante. Assim, esquecer de beber água não é uma opção. 

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Com isso, a recomendação para o brasiliense que vai aproveitar o sábado ao ar livre é manter a garrafa de água por perto, usar protetor solar e evitar atividades físicas intensas nos horários em que a umidade estiver mais baixa.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 18/07/2026 09:42
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