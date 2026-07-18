Sábado em Brasília será de frio e céu com poucas nuvens

O fim de semana na capital federal começa com aquela frio que muitos estão acostumados. Para este sábado (18/7), a temperatura mínima deve ficar na casa dos 13°C, enquanto a máxima pode chegar aos 25°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos também estarão presentes ao longo do dia, especialmente durante a tarde.

A umidade relativa do ar, que amanheceu alta na casa dos 80%, sofrerá uma queda acentuada no decorrer destes sábado, atingindo a mínima de 30% no período. O índice acende o alerta para a necessidade de hidratação constante. Assim, esquecer de beber água não é uma opção.

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Com isso, a recomendação para o brasiliense que vai aproveitar o sábado ao ar livre é manter a garrafa de água por perto, usar protetor solar e evitar atividades físicas intensas nos horários em que a umidade estiver mais baixa.