Celina e Bia Kicis defendem candidatura de Michelle Bolsonaro ao Senado

Apoio ao nome de Michelle Bolsonaro ocorreu durante evento de pré-candidatura de Celina Leão ao Governo do Distrito Federal - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

Após a deputada Bia Kicis (PL-DF) declarar, durante o evento de pré-candidatura de Celina Leão ao Governo do Distrito Federal, apoio ao nome de Michelle Bolsonaro para o Senado, a governadora comentou o cenário da possível candidatura e afirmou que também defende a indicação da ex-primeira dama.

Durante o evento, Bia Kicis projetou nomes para diferentes cargos. “Vamos fazer essa grande festa da democracia, elegendo Celina Leão para o governo, elegendo Flávio Bolsonaro para a Presidência, Michelle para o Senado. Estamos juntos”, afirmou.

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Já Celina Leão confirmou que tem mantido conversas com Michelle Bolsonaro e disse que há um esforço para convencê-la a entrar na disputa eleitoral. “A gente tem estimulado para que ela venha candidata, mas ela ainda não tomou essa definição, então estamos aguardando”, disse.

Celina ressaltou que considera importante ampliar a participação feminina na política e avaliou que Michelle reúne condições para disputar o cargo, especialmente pelo trabalho que desenvolveu nacionalmente. “Quando você faz um trabalho como ela fez no Brasil inteiro, abrindo diretórios de mulheres, tem esse trabalho prestado, ela não pode desistir no meio do caminho”, afirmou.

A governadora destacou a ligação de Michelle com o Distrito Federal como um possível fator de motivação. “Ela é de Ceilândia, nasceu aqui, e tem a chance de trabalhar pela cidade”, disse. Ainda assim, ponderou que a decisão passa por questões pessoais. “Ela sempre fala que, entre a vida pessoal e a política, escolheria a família”, completou.

Celina Leão avalia que o cargo no Senado permitiria à ex-primeira-dama conciliar as responsabilidades e contribuir com o desenvolvimento do DF. “Com o cargo do Senado, ela teria condição de trabalhar pelo Distrito Federal e ajudar muito o estado”, ressaltou.