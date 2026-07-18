Homem é preso suspeito de roubos e tentativa de homicídio em Taguatinga

Um homem foi preso, neste sábado (18/7), por suspeita de envolvimento em uma tentativa de homicídio e um roubo ocorridos no último dia 4 de julho. A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na feira da CSD 5, em Taguatinga Sul, onde o homem foi encontrado.

Um aviso havia sido colocado nas redondeza alertando sobre a presença do suspeito. A polícia foi acionada e, orientados pelo serviço de inteligência, os policiais localizaram e abordaram o homem. Durante a abordagem, os policiais localizaram uma faca de serra no interior da mochila do suspeito. Ele foi conduzido à 21ª DP.

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De acordo com as investigações, na primeira ocorrência o suspeito tentou roubar uma mulher e a atingiu com uma facada no peito. A vítima permaneceu internada por três dias no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde precisou realizar drenagem de sangue do pulmão em razão da gravidade da lesão. Horas depois, o mesmo indivíduo teria praticado outro roubo nas proximidades, subtraindo os pertences de outra mulher. As vítimas compareceram à delegacia para o procedimento de reconhecimento.



A ocorrência integra as ações da Operação Kratos, iniciativa da PMDF voltada à intensificação do policiamento ostensivo, preventivo e repressivo em todas as regiões administrativas do Distrito Federal. A operação mobiliza efetivo reforçado, equipes especializadas e recursos operacionais para ampliar a presença policial, potencializar a capacidade de resposta da Corporação, retirar criminosos das ruas, combater a criminalidade e aumentar a sensação de segurança da população.