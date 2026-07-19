Domingo no DF será de céu limpo e temperatura máxima de 26ºC

Distrito Federal terá mais um dia de frio, especialmente pela noite - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal terá mais um dia de frio, especialmente pela noite. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para este domingo (19/7), indica que a temperatura mínima deve ficar na casa dos 15°C, enquanto a máxima pode chegar a 26°C.

Contudo, o predomínio é de sol e céu limpo na maior parte do dia. Entretanto, a população deve ficar atenta aos ventos fortes. Quanto à umidade relativa do ar, a mínima e a máxima variam entre 30% e 75%. Assim, o domingo será de clima ameno e gélido, sobretudo para aqueles que amanheceram praticando atividade física ao ar livre.

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Dessa forma, o ideal é que haja hidratação constante, já que devido à umidade mínima de 30%, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda evitar exercícios físicos intensos entre as 11h e 16h, além de reforçar o consumo de água e o uso de protetor solar.