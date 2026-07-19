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Previsão do tempo

Domingo no DF será de céu limpo e temperatura máxima de 26ºC

Quanto à umidade relativa do ar, a mínima e a máxima variam entre 30% e 75%

Distrito Federal terá mais um dia de frio, especialmente pela noite - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Distrito Federal terá mais um dia de frio, especialmente pela noite - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal terá mais um dia de frio, especialmente pela noite. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para este domingo (19/7), indica que a temperatura mínima deve ficar na casa dos 15°C, enquanto a máxima pode chegar a 26°C. 

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Contudo, o predomínio é de sol e céu limpo na maior parte do dia. Entretanto, a população deve ficar atenta aos ventos fortes. Quanto à umidade relativa do ar, a mínima e a máxima variam entre 30% e 75%. Assim, o domingo será de clima ameno e gélido, sobretudo para aqueles que amanheceram praticando atividade física ao ar livre.

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Dessa forma, o ideal é que haja hidratação constante, já que devido à umidade mínima de 30%, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda evitar exercícios físicos intensos entre as 11h e 16h, além de reforçar o consumo de água e o uso de protetor solar.

 

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 19/07/2026 08:28
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