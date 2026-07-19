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Mega-Sena: Aposta do DF acerta a quina e fatura mais de R$ 59 mil

Jogo feito pelos canais eletrônicos da Caixa faturou R$ 59.283,30. Como ninguém acertou as seis dezenas, prêmio principal acumulou para R$ 42 milhões

Aposta do DF acerta a quina e fatura mais de R$ 59 mil na Mega-Sena - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Aposta do DF acerta a quina e fatura mais de R$ 59 mil na Mega-Sena - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Uma aposta registrada no Distrito Federal acertou cinco das seis dezenas do concurso 3033 da Mega-Sena, sorteado na manhã deste domingo (19/7), e vai receber R$ 59.283,30. O jogo foi feito por meio dos canais eletrônicos das Loterias Caixa, na modalidade simples, com uma única cota.

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As dezenas sorteadas foram 18, 21, 23, 43, 55 e 58. Nenhuma aposta acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou. 

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Com isso, o próximo sorteio da Mega-Sena, previsto para terça-feira (21/7), deve pagar R$ 42 milhões ao vencedor que acertar as seis dezenas.

Além da aposta premiada no Distrito Federal, outras 33 pessoas tiveram cinco acertos e vão levar para casa R$ 59.283,30. Outras 2.901 apostas acertaram quatro dezenas e levam R$ 1.145,28.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 19/07/2026 12:53
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