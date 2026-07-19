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ACIDENTE

Três pessoas ficam feridas após capotamento na BR-020

Veículo capotou na noite de sábado (18/7), na BR-020, sentido Formosa (GO). Vítimas sofreram ferimentos leves

Três pessoas ficam feridas após capotamento na BR-020 - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Três pessoas ficam feridas após capotamento na BR-020 - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Três pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam capotar na BR-020, no sentido Formosa (GO), logo após o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de sábado (18/7). Quando as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegaram ao local, encontraram o veículo no canteiro às margens da rodovia.

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As vítimas são duas mulheres e um homem. As mulheres foram atendidas pelo CBMDF e encaminhadas a uma unidade hospitalar. Segundo a corporação, ambas estavam conscientes, orientadas, apresentavam ferimentos leves e foram socorridas conforme o protocolo de atendimento a vítimas de trauma. O homem também recebeu atendimento no local e foi transportado por uma unidade de resgate do estado de Goiás.

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O CBMDF informou que não acompanha o estado de saúde das vítimas após o encaminhamento ao hospital.

A ocorrência ficou sob responsabilidade da PRF. Até o momento, não há informações sobre as causas ou a dinâmica do acidente.

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    Três pessoas ficam feridas após capotamento na BR-020 Foto: CBMDF/Divulgação
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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 19/07/2026 12:41
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