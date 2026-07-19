Dupla foge de bloqueio da PM e acaba presa com drogas em Samambaia

Durante a abordagem, os policiais encontraram dois tabletes e meio de maconha na mochila do passageiro - (crédito: PMDF/Divugação)

Dois homens foram presos em flagrante, na madrugada deste domingo (19/7), pelos crimes de tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e direção perigosa, após fugirem de um ponto de bloqueio do Tático Operacional Rodoviário (TOR) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em Samambaia.

Segundo a PMDF, a equipe realizava uma fiscalização na região quando uma motocicleta ocupada por dois homens fez um retorno brusco ao avistar os policiais. Diante da atitude suspeita, os militares iniciaram o acompanhamento tático, que se estendeu por cerca de dois quilômetros. A perseguição terminou quando o condutor perdeu o controle da motocicleta ao tentar atravessar o canteiro central da via.

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Durante a abordagem, os policiais encontraram dois tabletes e meio de maconha na mochila do passageiro. Na vistoria do veículo, também foi constatado que o número de identificação do motor havia sido raspado, caracterizando adulteração do sinal identificador.

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Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), juntamente com a droga e a motocicleta apreendidas. A ocorrência foi registrada e os homens permaneceram presos em flagrante.