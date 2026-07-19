Espanhóis elogiam desempenho da seleção no primeiro tempo e acreditam na vitória

O sonho da segunda estrela permanece vivo no coração da comunidade espanhola em Brasília, que está reunida no Instituto Cervantes na tarde deste domingo (19/7) para acompanhar a final da Copa do Mundo contra a Argentina. Além da embaixadora da Espanha no Brasil, Maria Consuelo Guardiola, representantes da Colômbia, Panamá, Costa Rica, Irlanda e outros países também estão presentes.

O tradutor Kevin Vasquez, 30 anos, é metade espanhol e metade guatemalteco e vestiu a camisa da Espanha para torcer neste domingo. “Espanha está jogando tão bem quanto jogou durante toda a Copa. Estão melhores do que a Argentina, mas o Messi é sempre um perigo. Acho que vai ser disputado e o jogo vai para a prorrogação, mas acredito na vitória da Espanha”, disse.

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O estagiário da embaixada da Espanha, Alejandro Fernandes, 22, é espanhol de nascença e, além de vestir a camisa, também pintou o rosto com as cores da bandeira do seu país. “Estou orgulhoso, a Espanha está jogando muito bem, especialmente o Lamine Yamal. Acho que vai dar 2x0 Espanha”, disse.

Alejandro Fernandes e Júlia Vidal assistem ao jogo juntos (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

Júlia Vidal, 26, também trabalha na embaixada e elogiou a seleção espanhola. “Estamos jogando muito bem, acertando muitos passes e acredito que vamos fazer dois gols. Acho que vai dar 2x1 Espanha”, apostou.