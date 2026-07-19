Confiante no bicampeonato, comunidade espanhola se reúne no Instituto Cervantes

Parte da comunidade espanhola em Brasília se reúne, na tarde deste domingo (19/7), no Instituto Cervantes, na Asa Sul, para acompanhar a final da Copa do Mundo, contra a Argentina. A instituição, criada pelo governo da Espanha, é ponto de encontro dos representantes do país na capital do Brasil.
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Além da embaixadora da Espanha, Maria Consuelo Guardiola, estão confirmadas as presenças de outros 22 embaixadores na festa organizada pelo Instituto Cervantes.
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O clima pré-jogo era de alegria e confiança no bicampeonato espanhol na Copa. A dentista espanhola Ane Mendes, 39 anos, foi com o marido, o dentista Erty Silva, 60, e a filha Valentina, 6. “Eu acho que a Espanha jogou muito melhor do que a Argentina durante todos os jogos da Copa do Mundo”, disse Ane, que apostou no placar 3x1 para a Espanha.
Erty acredita que não vai ter gol da Argentina. “Eu tenho dois motivos para torcer contra a Argentina hoje. O primeiro é que eu sou brasileiro e o segundo é que sou casado com uma espanhola”, afirmou.
O padre jesuíta Agnaldo Júnior, 50, morou dois anos e meio em Madri e criou uma relação de afeto com a Espanha, para quem torce no jogo de hoje. “Tenho a Espanha como minha segunda nação e aceitei o convite para vir hoje com muita gratidão. Quero muito que a Espanha ganhe e conquiste a segunda estrela na camisa da seleção. Meu palpite para o jogo de hoje é 3x2 para a Espanha”, afirmou.