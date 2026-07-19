Jogo entre Argentina e Espanha na final da Copa - (crédito: FRANCK FIFE / AFP)

24' - 1º: Seleções fazem pausa para hidratação. Em Nova Jérsei, temperatura é 27ºC, segundo o portal Meteored Brasil.

22' - 1º T: Cucurella recebe em boa posição para cruzar, na esquerda. De Paul se antecipa e desvia para escanteio. Na cobrança, Dani Olmo joga nas mãos de Dibu Martínez.



21' - 1º T: Messi recebe com liberdade pelo meio e rola para Nico. O meia-esquerda escora para o meio, mas não encontra ninguém. Árbitro assinala impedimento.

17' - 1º T: Lamine recebe lançamento pela direita e domina bonito. Com corte seco para cima de Tagliafico, cruza para a área na direção de Oyarzabal, mas Dibu chega primeiro.

13' - 1º T: Primeira falta dura do confronto. Mac Allister chega de carrinho em Dani Olmo, que cai no chão, com dores na panturrilha direita. O argentino reclama. Nada de cartão para ele.

11' - 1º T: Cucurella e Fabian Ruíz tabelam, e Cucurella recebe no ataque, pela esquerda. Ele tenta cruzar, mas defesa afasta. Na cobrança, Dani Olmo fica com a sobra, finaliza, mas é travado

05' - 1º T: Argentina responde! Messi recebe e sai no contra-ataque em velocidade, pelo meio da defesa. Unai Simón se antecipa e sai bem do gol para evitar um contra um. No rebote, Nicolas González quase fica com ela.

04' - 1º T: Primeira chegada é da Espanha! Lamine Yamal domina no flanco direito e tenta cruzar. Bola volta para o camisa 10, que tabela com Oyarzabal e sai na cara do gol. De perna esquerda, finaliza sem muita força, Lisandro Martínez desvia, e Dibu faz a defesa.

01' - 1º T: Primeira roubada de bola argentina já vem com primeira falta. González é derrubado por Pedro Porro.

01' - 1º T: Espanha é a dona da bola neste começo. Passa o primeiro minuto com a gorducha sob domínio.

00' - 1º T: BOLA EM JOGO, ESTÁ VALENDO! Com casa lotada, Espanha e Argentina começam o duelo pela Copa do Mundo.

As equipes já estão escaladas para a decisão. A Argentina conta com surpresa. O técnico Lionel Scaloni elegeu Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Nicolás González; Lionel Messi e Julián Alvarez.

Do lado espanhol, o treinador Luis de La Fuente escalou La Roja sem mudanças. Em campo, o time é o mesmo que venceu a França nas semis. Terá Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruíz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Álex Baena.

A partir das 16h deste domingo (19/7), Argentina e Espanha duelam pela taça da Copa do Mundo de 2026. A bola rolará no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A seguir, acompanhe o lance a lance do aguardado confronto. Os europeus buscam o segundo título, enquanto os sul-americanos sonham com o tetra.

*Matéria em atualização