Colisão entre ônibus e caminhão na EPNB deixa 14 passageiros feridos

Uma colisão entre um ônibus e um caminhão deixou 14 pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (20/7), na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB). O sinistro de trânsito ocorreu às 7h38, no sentido Brasília, e mobilizou sete viaturas de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

O ônibus havia saído do Riacho Fundo II com destino ao centro da capital federal quando colidiu com o veículo de carga. Ao chegarem ao local, as equipes de resgate aplicaram o método START — um protocolo de triagem internacional utilizado para definir a prioridade de atendimento e transporte de feridos em eventos com múltiplas vítimas. Ao todo, 14 passageiros foram socorridos e transportados para hospitais da região, todos conscientes e orientados.

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O motorista do ônibus ficou com o pé preso às ferragens da cabine. Os militares precisaram utilizar técnicas de desencarceramento e equipamentos cortantes especializados para retirá-lo em segurança. Após o resgate, o condutor foi avaliado no local e não precisou de transporte hospitalar. O motorista do caminhão também passou por exame clínico pelas equipes de socorro e foi liberado na pista.





O impacto causou reflexos no fluxo de veículos da região. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) ficou responsável pelo controle do trânsito na rodovia, enquanto a Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada para realizar a perícia técnica no local. Não há informações detalhadas sobre a dinâmica da batida.