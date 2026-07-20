Arqueólogos descobrem vigas de madeira do Primeiro Templo de Jerusalém

As vigas parecem ter servido como cobertura de um pátio interno em um edifício do período do Primeiro Templo - (crédito: Divulgação/IAA)

A Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA), órgão governamental responsável por administrar o patrimônio arquelógico do país, anunciou nesta segunda-feira (20/7) que foram descobertas vigas de madeira maciças, destruídas pelo incêncio que queimou Jerusalém e o Primeiro Templo.

Profissionais da instituição e da universidade de Tel Aviv desvendaram as vigas carbonizadas dentro de um edifício que havia desabado durante o incêndio.

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"As vigas parecem ter servido como cobertura de um pátio interno em um edifício do período do Primeiro Templo", notou Efrat Bocher, diretora de escavação da IAA ao jornal Jerusalem Post.

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O Primeiro Templo foi construído pelo rei bíblico Salomão e, posteriormente, destruído em 586 A.C pelo segundo rei do Império Neobabilônico, Nabucodonosor II.

Segundo a pesquisadora, o reboco que derreteu das paredes da construção pode ter representado papel essencial na preservação das vigas. Cientistas acreditam que o reboco selou a madeira que estava por baixo, conservando as traves por mais de 2.600 anos.

Depois do grande incêncio, moradores retornaram à Jerusalém e, conforme acreditam os estudiosos, tomaram a decisão deliberada de reconstruir e preservar elementos que atestassem a catástrofe.

A descoberta é muito celebrada pela comunidade arqueológica. Johanna Regev, da IAA, estuda as vigas e reforçou a raridade de um achado desses.

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"É muito raro encontrar em Israel madeira com um número tão grande de anéis de crescimento. Aqui, na Cidade de Davi, encontramos vigas grossas com muitos anéis, o que oferece um potencial de pesquisa significativo, já que um maior número de anéis de crescimento permite uma resolução de datação mais precisa. Até agora, conseguíamos datar achados dentro de uma margem de centenas de anos. Agora, podemos alcançar uma precisão muito maior, reduzindo a margem de datação para apenas dez anos."