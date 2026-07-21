Restaurante comunitário do Riacho Fundo II suspende atividades por 3 dias

Restaurante comunitário do Riacho Fundo II suspenderá atividades durante três dias - (crédito: Carlos Vieira/CB)

Por Elias Frazão*—O restaurante comunitário do Riacho Fundo II suspenderá as atividades por três dias para manutenção na copa esta semana.

As atividades do restaurante serão suspensas para manutenção e instalações de bancadas inox. A pausa nos trabalhos irá acontecer na próxima sexta-feira (24/7) e vai até domingo (26/7), por ter um fluxo menor de pessoas. Na segunda-feira (27/7), as atividades retornam normalmente.

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Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

*Com informações da Agência Brasília