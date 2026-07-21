"Resultados de pesquisas são fruto do trabalho", afirma governadora

Durante agenda nesta terça-feira (21/7), governadora foi questionada sobre os levantamentos eleitorais e também sobre o fato de disputar espaço na política em um cenário ainda marcado pela predominância masculina - (crédito: Davi Cruz/CB)

A governadora Celina Leão (PP) afirmou que recebeu "com muita humildade" os resultados das pesquisas de intenção de voto para as Eleições de 2026 divulgadas nos últimos dias e disse que aparecer na liderança dos levantamentos aumenta a responsabilidade de sua gestão. Segundo ela, os números refletem o trabalho realizado pelo governo, mas ainda há desafios que precisam ser enfrentados, principalmente na área da saúde pública.

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Durante agenda nesta terça-feira (21/7), Celina foi questionada sobre os levantamentos eleitorais e também sobre o fato de disputar espaço na política em um cenário ainda marcado pela predominância masculina. "Ainda é muito novo a presença de mulheres na política, ainda mais no mais alto cargo, como governadora. Há, sim, um certo preconceito, mas eu acho que você vence esse tipo de situação com o trabalho, demonstrando que você tem capacidade técnica", afirmou.

Na avaliação da chefe do Executivo, a melhor forma de romper barreiras é apresentar resultados concretos para a população. "Você quebra paradigmas quando você trabalha e faz entregas importantes. É isso que nós estamos tentando fazer", enfatizou.

A chefe do Buriti defendeu uma maior presença feminina em espaços de poder e afirmou que as mulheres têm assumido papel cada vez mais relevante nas transformações da sociedade. "As mulheres estão se percebendo neste momento também como parte importante dessa mudança. A mulher precisa estar na política, precisa estar nas grandes empresas, precisa estar na segurança pública, em todas as áreas", acrescentou.

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Na primeira rodada da pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política, divulgada em junho, a governadora Celina Leão (PP) liderava a disputa ao Palácio do Buriti, com 27,8% das intenções de votos. O segundo colocado era o ex-governador José Roberto Arruda (PSD), que apareceu com 23,5%, tecnicamente empatado com Celina, uma vez que a margem de erro é de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Os dados são da pesquisa estimulada, quando um cartão circular com os nomes dos pretensos candidatos é apresentado ao entrevistado.