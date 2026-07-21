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TRÂNSITO

Obras na avenida Del Lago mudam o trânsito no Itapoã

O fluxo de veículos foi desviado para a avenida Anatel. De acordo com a administração, as obras estão na fase final e a mudança no fluxo acontece somente nesta terça para concluir o recapeamento da via

O tráfego de veículos foi desviado devido ao recapeamento do asfalto - (crédito: PAULO H CARVALHO/AGÊNCIA BRASÍLIA)
O tráfego de veículos foi desviado devido ao recapeamento do asfalto - (crédito: PAULO H CARVALHO/AGÊNCIA BRASÍLIA)

Elias Frazão*

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O trânsito na principal avenida do Itapoã foi modificado, nesta terça-feira (21/7), devido a obras entre a Quadra 2 do condomínio Fazendinha e a Quadra 49 do condomínio Del Lago. O trânsito foi desviado para a avenida Anatel. De acordo com a administração, as obras estão na fase final e a mudança no fluxo acontece somente nesta terça para concluir o recapeamento da via. 

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A previsão era de que o trânsito fosse normalizado por volta das 17h. O transporte público também foi desviado. Em nota, a administração da cidade destacou a importância da obra e destacou que o trânsito seria liberado após a conclusão do serviço.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 21/07/2026 17:34 / atualizado em 21/07/2026 17:34
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