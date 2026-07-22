Exames de sangue e urina são feitos em pesquisa do IBGE

Cada residência selecionada para visitas dos profissionais do IBGE representa um conjunto maior de moradias com características semelhantes - (crédito: IBGE/ Divulgação)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, deu início à coleta da 3ª edição da Pesquisa Nacional de Saúde, que segue até 30 de novembro em todo o país para atualizar o panorama das condições sanitárias da população.

No Distrito Federal, o levantamento abrangerá 3,3 mil residências em 30 regiões administrativas para mapear doenças crônicas, hábitos de vida e o acesso aos serviços públicos e privados do setor.

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A principal inovação desta edição é a introdução de exames laboratoriais de sangue e urina em uma subamostra de moradores com 35 anos ou mais, permitindo a análise de biomarcadores como perfil lipídico, hemoglobina glicada e a presença de metais pesados no organismo.

As informações coletadas subsidiarão a formulação de políticas públicas, a gestão do Sistema Único de Saúde e a definição de estratégias de prevenção de doenças em âmbito nacional.

Sabatina no dia 28

Em meio ao início das convenções partidárias, o Correio promove, na terça-feira da semana que vem, mais uma edição da tradicional sabatina com todos os pré-candidatos à Presidência da República reunidos em um único dia. O evento político e institucional conta com o apoio de entidades representativas do Fisco, como Anfip, Fenat, Febrafite e Unafisco Nacional, e funcionará como um canal direto para que o futuro presidente da República detalhe propostas sobre economia, segurança pública, saúde e educação.

Elas gastam mais nos bares

Como a coluna mostrou ontem com exclusividade, o DF registrou o maior crescimento do país no faturamento de bares, discotecas e casas noturnas na final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina. Os dados consolidados da Cielo, uma das principais empresas de meios de pagamento no Brasil, mostram que os homens lideraram o volume de transações com 68,9% da receita, mas as mulheres registraram maior ticket médio ao alcançar R$ 55,76 por consumo contra R$ 53,42 deles.

As mulheres registraram maior gasto médio na final da Copa, ao alcançar R$ 55,76 por consumo contra R$ 53,42 deles (foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

No cenário de meios de pagamento, o Pix avançou quase 15 pontos percentuais em um ano e saltou para 35,5% das vendas, aproximando-se da liderança histórica do cartão de débito que encerrou com 42,5% do total transacionado.

150 mil

Quantidade de turistas esperados no Distrito Federal, entre 23 de julho e 1º de agosto, por conta do Capital Moto Week (CMW). Reconhecido como o maior festival de motos e rock da América Latina, o evento reúne música, gastronomia, cultura, entretenimento e experiências ao ar livre em uma estrutura de mais de 400 mil metros quadrados instalada no Parque Granja do Torto. Ao longo de 10 dias, a chamada Cidade da Moto recebe cerca de 800 mil visitantes, mais de 350 mil motocicletas e aproximadamente 1,8 mil motoclubes vindos de diversas regiões do Brasil e do exterior.

Festa do Livro na UnB

A Editora Universidade de Brasília está com edital de chamamento público aberto para selecionar patrocinadores da quarta edição da Festa do Livro da UnB, programada para setembro no câmpus Darcy Ribeiro. O processo divide o apoio corporativo em cotas que variam de R$ 2 mil a R$ 10 mil, além da modalidade para apoiadores com oferta de bens e serviços. O envio de propostas segue aberto até sexta-feira, enquanto a assinatura dos contratos está prevista para agosto. A iniciativa busca consolidar parcerias estratégicas para viabilizar o evento acadêmico e cultural, mantendo restrições para empresas em recuperação judicial ou com atividades incompatíveis com os princípios da instituição.