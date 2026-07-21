Oficina de teatro gratuita no Riacho Fundo une palco e audiovisual

Uma oficina gratuita de teatro no Riacho Fundo vai unir o palco e o audiovisual para formar novos atores. O projeto oferece 20 vagas para jovens e adultos a partir de 15 anos, com preferência para moradores da região administrativa. As inscrições ocorrem de 21 a 31 de julho.
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Batizada de "(entre) Real x Ficcional Oficina de Teatro/ Montagem", a formação tem início em 3 de agosto. Os encontros serão realizados às segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h, na Administração Regional do Riacho Fundo I.
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A oficina é aberta tanto para iniciantes quanto para quem já tem experiência. Durante as aulas, uma câmera e um projetor transmitem a imagem dos alunos em tempo real, propondo uma investigação sobre os limites entre realidade e ficção. A base pedagógica vem dos estudos do diretor Constantin Stanislavski e de pesquisadores contemporâneos.
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Além da técnica de interpretação, a formação busca desenvolver habilidades de comunicação e autoconhecimento. O curso dura cerca de quatro meses e termina com a criação de um espetáculo que terá dez apresentações.
Oito sessões serão exclusivas para estudantes de escolas públicas, acompanhadas de material didático, palestras de mediação e rodas de conversa. As outras duas serão abertas ao público em geral.
À frente do projeto estão Rodrigo Lelis e Cleber Lopes, que mantêm uma parceria criativa desde 2000. Lelis tem atuação como palhaço e iluminador e participou da série Quadradinho e do filme Valentina. Ele recebeu o prêmio de melhor direção de arte no 54º Festival de Brasília pelo filme Filhos da Periferia.
Cleber Lopes é mestre pela Universidade de Brasília, onde pesquisou a união entre teatro e vídeo. A investigação resultou no longa-metragem Frágil e na montagem Há Vagas Para Moças de Fino Trato. A iniciativa conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).
Serviço
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Público: jovens e adultos a partir de 15 anos, com preferência para moradores do Riacho Fundo I
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Inscrições: de 21 a 31 de julho de 2026, até as 13h, pelo link do formulário
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Vagas: 20
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Início: 3 de agosto de 2026
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Encontros: segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h
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Local: Administração Regional do Riacho Fundo I (Quadra AC 3, lote 6)
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.