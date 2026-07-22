Três regiões do DF terão desligamento de energia nesta quarta-feira (22/7)

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, a energia poderá ser restabelecida sem aviso prévio - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores de São Sebastião, Jardim Botânico e Planaltina devem ficar atentos aos desligamentos programados de energia elétrica nesta quarta-feira (22). A interrupção no fornecimento ocorrerá das 10h às 16h para permitir serviços de modernização da rede elétrica e poda de árvores com segurança para as equipes.

Em São Sebastião, o desligamento atingirá as regiões do Capão Comprido, KM 1, DF-473, KM 1,5, KM 2 e BR-251, KM 25, onde serão realizados serviços de poda de árvores.

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No Jardim Botânico, a suspensão do fornecimento ocorrerá nas localidades de Mata da Anta e Villa Patrícia para obras de melhoria e modernização da rede elétrica.

Já em Planaltina, a interrupção afetará a região da Taquara, na DF-250, KM 38, também para a execução de serviços de modernização da rede.

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Caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, a energia poderá ser restabelecida sem aviso prévio. Em situações de interrupções não programadas, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116.