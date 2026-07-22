Três regiões do DF terão desligamento de energia nesta quarta-feira (22/7)

Moradores de São Sebastião, Jardim Botânico e Planaltina devem ficar atentos aos desligamentos programados de energia elétrica nesta quarta-feira (22). A interrupção no fornecimento ocorrerá das 10h às 16h para permitir serviços de modernização da rede elétrica e poda de árvores com segurança para as equipes.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em São Sebastião, o desligamento atingirá as regiões do Capão Comprido, KM 1, DF-473, KM 1,5, KM 2 e BR-251, KM 25, onde serão realizados serviços de poda de árvores.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No Jardim Botânico, a suspensão do fornecimento ocorrerá nas localidades de Mata da Anta e Villa Patrícia para obras de melhoria e modernização da rede elétrica.
Já em Planaltina, a interrupção afetará a região da Taquara, na DF-250, KM 38, também para a execução de serviços de modernização da rede.
Caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, a energia poderá ser restabelecida sem aviso prévio. Em situações de interrupções não programadas, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116.
Saiba Mais
- Cidades DF Incêndio de grandes proporções atinge área de vegetação em Sobradinho II
- Cidades DF Motorista é presa por dirigir embriagada em Ceilândia
- Cidades DF Oficina de teatro gratuita no Riacho Fundo une palco e audiovisual
- Cidades DF À polícia, agressor admite soco em árbitro e cita remédios e álcool
- Cidades DF Passageira com deficiência impedida de descer de ônibus será indenizada
- Cidades DF Legião da Boa Vontade realiza drive-thru solidário no DF