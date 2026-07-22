Agências do Trabalhador oferecem 924 vagas no DF nesta quarta-feira (21/7)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta quarta-feira (22), 924 vagas de emprego para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação e atendem candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, incluindo aqueles que procuram o primeiro emprego.
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O maior salário oferecido é de R$ 8,5 mil para o cargo de gerente de supermercado, em Santa Maria. Ao todo, são cinco vagas, com direito a benefícios.
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Entre as funções com maior número de oportunidades está a de operador de caixa, que reúne 152 vagas. A remuneração chega a R$ 1,7 mil, além de benefícios.
Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 Agências do Trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que o candidato não encontre uma vaga de interesse no dia, o cadastro permanece ativo para futuras seleções, já que o sistema faz o cruzamento entre o perfil profissional e as vagas ofertadas pelas empresas.
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Empregadores que desejam divulgar oportunidades ou utilizar os espaços das agências para entrevistas também podem realizar o cadastro presencialmente nas unidades, por e-mail ou por meio do Canal do Empregador.
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