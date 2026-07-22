Saúde confirma duas mortes de crianças por meningite, mas descarta surto

Segundo a CNM, os município estão sem vacinas contra doenças como sarampo, catapora e hepatite. Crianças são as mais prejudicadas - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Secretaria de Saúde (SES-DF) informou que, até meados de julho, foram registrados duas mortes de crianças na faixa etária de 1 a 4 anos por meningite. Apesar das ocorrências, a pasta destacou que não há surto da doença no Distrito Federal e que os casos notificados estão dentro do padrão esperado, sendo monitorados continuamente pela Vigilância Epidemiológica.

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De acordo com a pasta, em cada caso notificado é feita uma investigação individualmente para identificar o agente causador, avaliar a necessidade de medidas de prevenção e controle e adotar, quando necessário, as ações previstas nos protocolos do Ministério da Saúde.

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Sintomas

A meningite é uma doença que provoca um processo inflamatório nas meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro, e na medula espinhal. Entre os sintomas mais comuns estão febre, dor de cabeça intensa, vômitos, confusão ou alteração do estado mental, sensibilidade à luz, convulsões, rigidez na nuca e erupções cutâneas.

A secretaria reforça ações que devem ser feitas para prevenção da doença. "A melhor forma de prevenir a doença é manter o calendário vacinal atualizado, especialmente das vacinas que protegem contra os principais agentes causadores da meningite bacteriana, além de procurar atendimento médico imediatamente a qualquer sinal de sintomas", comunicou.

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Atualmente, o esquema vacinal de rotina prevê duas doses da vacina meningocócica C, aplicadas aos três e cinco meses de idade, além de uma dose de reforço da vacina ACWY aos 12 meses. Para adolescentes de 11 a 14 anos, a recomendação é uma dose única para quem nunca foi vacinado com meningocócica C/ACWY ou uma dose de reforço para aqueles que já receberam pelo menos uma dose desses imunizantes.

As vacinas estão disponíveis em mais de 170 unidades básicas de saúde (UBSs) distribuídas pelo Distrito Federal.