Incêndio de grandes proporções atinge área de vegetação em Sobradinho II

Chamas puderam ser vistas de diversos pontos da cidade - (crédito: Material cedido ao Correio/Portal NS2 Sobradinho)

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma extensa área de vegetação na noite desta terça-feira (21/7), em Sobradinho II. As chamas se espalharam às margens da DF-205, na região da Fercal, próximo às fábricas de cimento, e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

O foco do incêndio está localizado atrás do Buritizinho e do Condomínio Vila Verde. As chamas puderam ser vistas de diversos pontos da cidade, enquanto uma densa fumaça encobriu parte da região, causando preocupação entre os moradores.

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O CBMDF informou que duas equipes foram deslocadas para combater o incêndio. Até a publicação desta matéria, os militares permaneciam no local e ainda não haviam divulgado informações sobre a área atingida, as possíveis causas do fogo ou o risco de propagação.

Moradores da região afirmam que incêndios costumam atingir o mesmo local todos os anos durante o período de estiagem.

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