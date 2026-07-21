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MEIO AMBIENTE

Incêndio de grandes proporções atinge área de vegetação em Sobradinho II

Chamas consumiram área próxima à DF-205, na região da Fercal. Corpo de Bombeiros mobilizou duas equipes para combater o fogo

Chamas puderam ser vistas de diversos pontos da cidade - (crédito: Material cedido ao Correio/Portal NS2 Sobradinho)
Chamas puderam ser vistas de diversos pontos da cidade - (crédito: Material cedido ao Correio/Portal NS2 Sobradinho)

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma extensa área de vegetação na noite desta terça-feira (21/7), em Sobradinho II. As chamas se espalharam às margens da DF-205, na região da Fercal, próximo às fábricas de cimento, e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

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O foco do incêndio está localizado atrás do Buritizinho e do Condomínio Vila Verde. As chamas puderam ser vistas de diversos pontos da cidade, enquanto uma densa fumaça encobriu parte da região, causando preocupação entre os moradores.

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O CBMDF informou que duas equipes foram deslocadas para combater o incêndio. Até a publicação desta matéria, os militares permaneciam no local e ainda não haviam divulgado informações sobre a área atingida, as possíveis causas do fogo ou o risco de propagação.

Moradores da região afirmam que incêndios costumam atingir o mesmo local todos os anos durante o período de estiagem.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 21/07/2026 21:58
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