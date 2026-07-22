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Operação Policial

PCDF recaptura mulher foragida durante investigação de tentativa de homicídio

Caso original ocorreu em outubro de 2025. Suspeito de ser o autor da tentativa de homicídio já se encontrava sob custódia

Investigação foi realizada por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) - (crédito: Divulgação / PCDF)
Investigação foi realizada por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) - (crédito: Divulgação / PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (22/7), a Operação Regresso, que tem o objetivo de cumprir medidas judiciais tomadas em relação a um caso de tentativa de homicídio ocorrido em 28 de outubro de 2025, no SIA Trecho 3.

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Realizada por intermédio da 3ª Delegacia de Polícia, as autoridades foram a um imóvel em Ceilândia efetivar um mandado de busca e apreensão domiciliar, onde também cumpriram um mandado de prisão condenatória (Recaptura) em desfavor de uma mulher de 51 anos que havia sido condenada pelo crime de tráfico de drogas e se encontrava foragida da justiça.

O homem, de 34 anos, acusado pela tentativa de homicídio, se encontrava preso na Penitenciária do Distrito Federal (PDF), ao passo que a mulher foi transportada para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal.

A ação também contou com o apoio da Seção de Operações com Cães, vinculada ao Departamento de Operações Especiais (SOC/DOE/PCDF) para facilitar a operação.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

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João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora*
postado em 22/07/2026 11:31 / atualizado em 22/07/2026 11:32
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