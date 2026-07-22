Homem é preso após esfaquear mulher em Ceilândia Norte

Uma mulher ficou gravemente ferida após ser esfaqueada durante uma tentativa de feminicídio na nesta terça-feira (21/7), na QNN 1/3, em Ceilândia Norte. O suspeito, de 54 anos, foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) nas proximidades da QNN 1, ainda com o facão utilizado no crime e foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia. A motivação inicial do crime seria uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.

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A mulher apresentava um corte profundo na perna e uma perfuração grave na parte inferior do abdômen, com exposição de vísceras. Após os primeiros atendimentos, ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde seguiu diretamente para o centro cirúrgico.

As equipes foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender uma ocorrência de vias de fato envolvendo um homem armado com um facão. No local, os policiais encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestando socorro à vítima.

Segundo a PMDF, o homem possui diversas passagens pela polícia, principalmente por crimes de roubo, e havia deixado o sistema prisional há cerca de dois meses.

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Foragido

Enquanto parte da equipe conduzia o autor da tentativa de feminicídio à delegacia, outros policiais permaneceram no local para dar continuidade às investigações e identificar testemunhas. Durante a coleta de informações, um homem foi identificado como testemunha da ocorrência. Após consulta aos sistemas de segurança pública, os militares constataram que ele possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

O homem foi preso imediatamente e encaminhado à 15ª DP, onde ficou à disposição da Justiça.