Adolescente é apreendido após confessar que vendia crack no Arapoanga - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas após ser flagrado com diversas porções de crack e dinheiro em espécie nas proximidades do Atacadão Ultra Box, no Arapoanga. Durante a abordagem, o menor de idade confessou que a droga seria destinada à comercialização.

A apreensão foi realizada por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão (GTOP 34), por volta das 18h30 desta terça-feira (21/7). A equipe foi acionada após receber informações de que um indivíduo estaria armado na região e iniciou investigações para localizar o suspeito.

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Após encontrar o adolescente com as características informadas, os militares realizaram a abordagem. Apesar de nenhuma arma de fogo ter sido localizada, foram encontradas diversas porções de crack e dinheiro em espécie.

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O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde a ocorrência foi registrada e as providências legais foram adotadas. Segundo a PMDF, a ação reforça o trabalho da corporação no combate ao tráfico de drogas e na preservação da segurança da população.