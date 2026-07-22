Funcionária é investigada por furtar joias avaliadas em R$ 67 mil

Uma empregada doméstica é investigada por suspeita de furtar três anéis avaliados em aproximadamente R$ 67 mil da casa onde trabalhava. Segundo a investigação, a mulher teria se aproveitado da relação de confiança com a família e do livre acesso aos cômodos da residência para roubar as joias entre os dias 15 e 30 de junho deste ano. Foram levados um anel solitário de rubi e dois anéis de ouro com diamantes.

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A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), realizou nesta terça-feira (21/7) uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão relacionados ao caso, em Sobradinho II. As medidas cautelares foram autorizadas pelo Poder Judiciário após representação da autoridade policial, que também obteve autorização para a quebra do sigilo dos dados de aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos.

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De acordo com as investigações, a vítima percebeu inicialmente o desaparecimento de duas joias poucos dias após contratar a funcionária. Ela decidiu fotografar as peças restantes para fazer um controle patrimonial e constatou que um terceiro anel também havia desaparecido. As investigações da 2ª DP indicam que a investigada entrou no quarto do casal após esperar o afastamento de outra funcionária antes de acessar o local onde as joias eram guardadas.

A PCDF também identificou registros policiais anteriores em que a suspeita figurou como investigada por subtrações patrimoniais ocorridas em residências onde exercia atividade profissional. Segundo a corporação, esse histórico reforçou o aprofundamento das investigações e da adoção das medidas cautelares.

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Os mandados foram cumpridos em endereços ligados à investigada, em Sobradinho II. Além da tentativa de localizar as joias furtadas, os policiais buscaram apreender celulares, dispositivos eletrônicos e outros objetos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer completamente o caso e responsabilizar os autores do crime.

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