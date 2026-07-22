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Linha 0.128 ganha reforço nas operações durante o Capital Moto Week

O evento anual Capital Moto Week, realizado entre os dias 23 de julho e 1º de agosto, contará com reforço especial no itinerário da linha 0.128 que atende a região da Granja do Torto

Linha 0.128 vai ganahr reforço devido ao evento Capital Moto Week - (crédito: Agência Brasília)
Linha 0.128 vai ganahr reforço devido ao evento Capital Moto Week - (crédito: Agência Brasília)

Por Elias Frazão*—A linha de ônibus 0.128, que passa pela Granja do Torto, ganhou reforço que deve durar até o encerramento das atividades do Capital Moto Week. O reforço será feito até as 4h da manhã.

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Durante o evento, a Granja do Torto será atendida com o reforço da linha 0.128, operada pela empresa Piracicabana, que faz o seguinte trajeto Rodoviária do Plano Piloto/ W3 Norte/ Granja do Torto.

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O reforço atenderá ao público e funcionários do Capital Moto Week e será mantido até o final das atividades de cada noite, com encerramento previsto às 4h da manhã. A previsão de carros extras será mantida a partir desta quinta-feira (23/7) e até 1º de agosto.

Trajeto da linha de ônibus 0.128
Trajeto da linha de ônibus 0.128 (foto: Reprodução)

A oferta de mais viagens se dará de acordo com a demanda, com atenção especial para atender aos participantes do evento e aos trabalhadores envolvidos no apoio e na operação. Também serão monitoradas as linhas do Corujão para identificar a necessidade de disponibilizar mais veículos e viagens extras.  

A tarifa da viagem custa R$3,80 e o ônibus sai da plataforma E, box 13. Na Rodoviária do Plano Piloto.

Com a agência Brasília 

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/07/2026 12:12 / atualizado em 22/07/2026 13:20
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