Linha 0.128 ganha reforço nas operações durante o Capital Moto Week

Por Elias Frazão*—A linha de ônibus 0.128, que passa pela Granja do Torto, ganhou reforço que deve durar até o encerramento das atividades do Capital Moto Week. O reforço será feito até as 4h da manhã.
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Durante o evento, a Granja do Torto será atendida com o reforço da linha 0.128, operada pela empresa Piracicabana, que faz o seguinte trajeto Rodoviária do Plano Piloto/ W3 Norte/ Granja do Torto.
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O reforço atenderá ao público e funcionários do Capital Moto Week e será mantido até o final das atividades de cada noite, com encerramento previsto às 4h da manhã. A previsão de carros extras será mantida a partir desta quinta-feira (23/7) e até 1º de agosto.
A oferta de mais viagens se dará de acordo com a demanda, com atenção especial para atender aos participantes do evento e aos trabalhadores envolvidos no apoio e na operação. Também serão monitoradas as linhas do Corujão para identificar a necessidade de disponibilizar mais veículos e viagens extras.
A tarifa da viagem custa R$3,80 e o ônibus sai da plataforma E, box 13. Na Rodoviária do Plano Piloto.
Com a agência Brasília
*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel
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