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Porte ilegal

Homem é preso com arma de uso restrito e numeração raspada em Santa Maria

Prisão ocorreu durante um patrulhamento da equipe do Tático Operacional Rodoviário. Suspeito foi levado para a 20ª DP

Homem que portava arma ilegalmente foi detido em Santa Maria - (crédito: Reprodução/PMDF)
Homem que portava arma ilegalmente foi detido em Santa Maria - (crédito: Reprodução/PMDF)

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em Santa Maria na madrugada desta quarta-feira (22/7).

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Durante um patrulhamento, a equipe do Tático Operacional Rodoviário (TOR) abordou o suspeito. Na revista pessoal, foram encontradas uma pistola 9x19 mm com a numeração raspada e 11 munições. A arma é de caráter restrito, por apresentar um grande poder letal. 

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De acordo com a PMDF, ele não tem outras passagens policiais e foi conduzido à 20ª DP (Santa Maria).

A origem da arma será apontada pela investigação. 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 22/07/2026 15:42
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