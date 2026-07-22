Homem é preso com arma de uso restrito e numeração raspada em Santa Maria

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em Santa Maria na madrugada desta quarta-feira (22/7).
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Durante um patrulhamento, a equipe do Tático Operacional Rodoviário (TOR) abordou o suspeito. Na revista pessoal, foram encontradas uma pistola 9x19 mm com a numeração raspada e 11 munições. A arma é de caráter restrito, por apresentar um grande poder letal.
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De acordo com a PMDF, ele não tem outras passagens policiais e foi conduzido à 20ª DP (Santa Maria).
A origem da arma será apontada pela investigação.
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postado em 22/07/2026 15:42