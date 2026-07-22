Defensoria Pública amplia ações de projeto para mulheres em vulnerabilidade

Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece melhorias e amplia ações de projeto voltado para mulheres em vulnerabilidade - (crédito: Reprodução/DPDF)

Por Elias Frazão*

A próxima edição do Dia da Mulher, projeto da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) que oferece serviços gratuitos, será realizada em 4 de agosto, no Nuclão da DPDF, na Asa Norte, das 8h às 14h.

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Mulheres em situação de vulnerabilidade social terão direito a exames de DNA, suporte psicossocial e serviços de saúde. Além da programação mensal fixa, agora podem ser realizadas ações complementares ao longo do ano. A novidade foi publicada em portaria no Diário Oficial do DF dessa quarta-feira (22/7).

A coordenadora do projeto, subdefensora pública-geral, Nathália Sant’Anna, explica que a medida fortalece a política institucional de atendimento especializado. “A atualização garante mais organização ao projeto e cria espaço para aprimorarmos continuamente as ações, sempre com foco na qualidade do atendimento às mulheres.”

Sant’Ana destacou, ainda, que a ampliação das iniciativas permitirá alcançar mais pessoas.“Nosso compromisso é ampliar o acesso à justiça e assegurar que mulheres em situação de vulnerabilidade tenham atendimento humanizado e efetivo”, completou.

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Mulheres em situação de vulnerabilidade social, terão à disposição uma rede integrada com diversos serviços gratuitos como atendimento jurídico e orientações assistenciais, consultas de saúde, exames e serviços de bem-estar, além de distribuição de alimentos, kits de autocuidado e itens de bazar.

A edição terá como tema o Agosto Lilás, em alusão ao mês de combate à violência contra a mulher.

Para o atendimento, é importante estar munida de documento de identidade e cartão de vacinação. Todos os serviços são gratuitos promovidos pela DPDF com apoio de empresas e profissionais voluntários.

* Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates