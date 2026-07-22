Brasília recebe eventos em homenagem a feriado cubano

Nesta quinta (23/7), sexta-feira (24/7) e domingo (26/7), Brasília recebe uma série de eventos em homenagem ao Dia da Rebeldia Nacional Cubana — data que marca a queda do regime de Fulgêncio Batista, em 1953. Os três dias de programação incluem protestos, música e comida cubanas. Os eventos são realizados pela Embaixada de Cuba no Brasil e pelo Movimento de Solidariedade com Cuba DF (MBSC-DF).

O primeiro ato, uma reunião do MBSC, será realizado na quinta, às 18h30, na Fiocruz/Universidade de Brasília (UnB). No dia seguinte, às 19h, o evento da Embaixada acontece no auditório do segundo andar da Biblioteca Nacional de Brasília. Com música e comida cubana, a reunião contará com a presença de representantes da Embaixada e com palestras sobre a importância da data para o povo cubano. Além disso, também terá apresentação do grupo musical Sabor de Cuba.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Transporte ganha reforço nas operações durante o Capital Moto Week

Finalizando a programação, no domingo, uma caminhada em prol da resistência do povo cubano será feita com concentração, às 10h, na altura das quadras 104/204 norte, no Eixão. Em maio de 2027, Brasília sediará a XXVIII Convenção Nacional de Solidariedade com Cuba.

Programação

Reunião do Movimento de Solidariedade com Cuba DF

Data: quinta-feira (23/7)

Horário: 18h30

Local: Fiocruz/Universidade de Brasília (UnB).

Ato em homenagem ao Dia da Rebeldia Nacional Cubana

Data: sexta-feira (24/7)

Horário: 19h

Local: Auditório do 2º andar da Biblioteca Nacional de Brasília.

Caminhada por Cuba

Data: domingo (26/7)

Horário: 10h

Local: Eixão Norte, na altura das quadras 204/104 Norte.