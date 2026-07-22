Carreta da Regularização no DF já soma mais de 32 mil atendimentos

A Carreta da Regularização da Codhab oferece atendimento itinerante para auxiliar no processo de regularização fundiária de moradores do DF - (crédito: Divulgação)

A Carreta da Regularização, unidade itinerante da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), já realizou 32.361 atendimentos desde o início de suas atividades. O serviço móvel percorre as regiões administrativas para orientar moradores convocados para o processo de regularização fundiária.

O atendimento presencial é gratuito e não exige agendamento prévio para os moradores contemplados nos editais de convocação. Durante as visitas, as equipes da Codhab recebem documentos, atualizam informações cadastrais e esclarecem dúvidas sobre o andamento dos processos.

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Etapas da regularização

Antes de a carreta chegar a uma região administrativa, a Codhab publica editais convocando os ocupantes dos imóveis aptos para o processo. Esses documentos informam os imóveis selecionados, a lista de documentos necessários e as orientações para cada etapa.

Após a entrega da documentação na unidade móvel, os processos passam por uma análise técnica e jurídica. A avaliação verifica se os critérios previstos na legislação foram atendidos.

Os moradores que cumprem todos os requisitos seguem para as fases posteriores da regularização fundiária, que termina com a emissão da escritura pública do imóvel.

Informações sobre o cronograma de atendimento e as próximas regiões administrativas contempladas pela Carreta da Regularização podem ser encontradas no perfil oficial da unidade no Instagram: @carretaregularizacao.inesq.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.