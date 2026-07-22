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Vídeo: Passageira de moto morre em sinistro na BR-070

A motocicleta colidiu na traseira de uma caminhonete nas proximidades da divisa entre o DF e o município de Águas Lindas de Goiás (GO). A mulher morreu no local

A mulher morreu ainda no local. O piloto foi encaminhado ao hospital - (crédito: Material cedido ao Correio)
A mulher morreu ainda no local. O piloto foi encaminhado ao hospital - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma mulher de 45 anos morreu, por volta das 15h40 desta quarta-feira (22/7), após uma colisão da moto em que era passageira e uma caminhonete na BR-070, sentido Distrito Federal. O sinistro aconteceu nas proximidades da divisa entre o DF e o município de Águas Lindas de Goiás (GO).

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Segundo informações preliminares, a moto colidiu na traseira da caminhonete. No momento da batida, a motocicleta era ocupada por duas pessoas. O piloto ficou ferido. 

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi atendida anteriormente por equipes dos bombeiros e por uma ambulância do serviço de saúde de Goiás, que prestaram atendimento ao condutor da moto e ao motorista da caminhonete. 

A mulher foi encontrada sem sinais vitais, tendo o óbito declarado no local.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 22/07/2026 19:22
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