Homem é preso suspeito de estupro de vulnerável contra duas crianças

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante, na tarde de segunda-feira (21/7), na QNR 2, Conjunto L, em Ceilândia, suspeito de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu por volta das 14h, após testemunhas denunciarem uma situação suspeita envolvendo o homem e duas crianças.
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No local, os policiais encontraram o suspeito acompanhado de duas crianças, de 9 e 12 anos, ambas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com base nos relatos das testemunhas e nos elementos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.
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O suspeito possui antecedente criminal por porte de arma branca. As vítimas foram acolhidas e receberam o atendimento necessário. O autor foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II).
Aguarde mais informações.
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