Homem é preso suspeito de estupro de vulnerável contra duas crianças

Suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante, na tarde de segunda-feira (21/7), na QNR 2, Conjunto L, em Ceilândia, suspeito de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu por volta das 14h, após testemunhas denunciarem uma situação suspeita envolvendo o homem e duas crianças.

Leia também: Homem é preso por suspeita de abusar de crianças e guardar dentes infantis



No local, os policiais encontraram o suspeito acompanhado de duas crianças, de 9 e 12 anos, ambas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com base nos relatos das testemunhas e nos elementos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Idoso volta a ser preso por estupro contra nora com deficiência



O suspeito possui antecedente criminal por porte de arma branca. As vítimas foram acolhidas e receberam o atendimento necessário. O autor foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II).

Aguarde mais informações.