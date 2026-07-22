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CRIME

Homem é preso suspeito de estupro de vulnerável contra duas crianças

Suspeito de 46 anos foi detido em flagrante após denúncia de testemunhas, em Ceilândia. Vítimas de 9 e 12 anos, ambas com TEA, foram encaminhadas para atendimento

Suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante, na tarde de segunda-feira (21/7), na QNR 2, Conjunto L, em Ceilândia, suspeito de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu por volta das 14h, após testemunhas denunciarem uma situação suspeita envolvendo o homem e duas crianças.

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No local, os policiais encontraram o suspeito acompanhado de duas crianças, de 9 e 12 anos, ambas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com base nos relatos das testemunhas e nos elementos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

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O suspeito possui antecedente criminal por porte de arma branca. As vítimas foram acolhidas e receberam o atendimento necessário. O autor foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II).

Aguarde mais informações.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 22/07/2026 15:50
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