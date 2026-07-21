Dois suspeitos são presos por tentar parcelar ilegalmente área protegida

A operação realizada nesta segunda-feira (20/7) contou com o apoio da Terracap, ICMBio, SSP e demais forças de segurança - (crédito: Secretaria DF Legal/Divulgação)

Dois homens foram presos em flagrante após tentarem ocupar irregularmente trechos da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, na Cidade Estrutural. Ao todo, a Secretaria DF Legal precisou desmontar 146 estruturas feitas de madeira e lona, além de apreender seis caminhões-caçamba utilizados no loteamento ilegal da área protegida.

Na manhã de segunda-feira (20/7), a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e à Ordem Urbanística (Dema) foi acionada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que identificou um dos suspeitos de praticar parcelamento ilegal do solo na região de Santa Luzia. O investigado portava um martelo, um facão e anotações com escritas desconexas.

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Um dos apontados como mandante da ocupação foi multado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em R$ 120 mil pela infração.

Para desmantelar a tentativa de ocupação irregular, foi necessária uma ação conjunta da Terracap, do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), do ICMBio, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-DF) e de outras forças de segurança.









Segundo a Secretaria DF Legal, na manhã desta terça-feira (21/7), as equipes realizaram uma ação de rescaldo para fiscalizar possíveis novas tentativas de ocupação da área pública localizada entre Cabaceira do Valo e Santa Luzia.

Os trabalhos fazem parte de uma operação iniciada em 10 de julho, com o objetivo de remover estruturas precárias destinadas ao loteamento ilegal de uma área protegida por lei. A secretaria informou que, desde o início da operação, foram desconstituídos 10 quilômetros de cercamento e 36 estruturas provisórias. Além disso, os agentes descaracterizaram cerca de 500 lotes ilegais.