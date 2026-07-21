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Dois suspeitos são presos por tentar parcelar ilegalmente área protegida

Secretaria DF Legal desmontou 146 estruturas feitas de madeira e lona, além de apreender seis caminhões-caçamba utilizados no loteamento ilegal da área protegida, localizada entre Cabaceira do Valo e Santa Luzia

A operação realizada nesta segunda-feira (20/7) contou com o apoio da Terracap, ICMBio, SSP e demais forças de segurança - (crédito: Secretaria DF Legal/Divulgação)
A operação realizada nesta segunda-feira (20/7) contou com o apoio da Terracap, ICMBio, SSP e demais forças de segurança - (crédito: Secretaria DF Legal/Divulgação)

Dois homens foram presos em flagrante após tentarem ocupar irregularmente trechos da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, na Cidade Estrutural. Ao todo, a Secretaria DF Legal precisou desmontar 146 estruturas feitas de madeira e lona, além de apreender seis caminhões-caçamba utilizados no loteamento ilegal da área protegida.

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Na manhã de segunda-feira (20/7), a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e à Ordem Urbanística (Dema) foi acionada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que identificou um dos suspeitos de praticar parcelamento ilegal do solo na região de Santa Luzia. O investigado portava um martelo, um facão e anotações com escritas desconexas.

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Um dos apontados como mandante da ocupação foi multado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em R$ 120 mil pela infração.

Para desmantelar a tentativa de ocupação irregular, foi necessária uma ação conjunta da Terracap, do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), do ICMBio, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-DF) e de outras forças de segurança.

  • Os agentes encontraram aproximadamente 500 lotes ilegais na operação, que está acontecendo desde o dia 10 de julho
    Os agentes encontraram aproximadamente 500 lotes ilegais na operação, que está acontecendo desde o dia 10 de julho Secretaria DF Legal/Divulgação
  • Foram desmantelados 36 estruturas precárias de madeira e lona desabitadas
    Foram desmantelados 36 estruturas precárias de madeira e lona desabitadas Secretaria DF Legal/Divulgação
  • No dia 16 de julho uma outra ocupação irregular também foi interrompida pelos agentes policiais em ação
    No dia 16 de julho uma outra ocupação irregular também foi interrompida pelos agentes policiais em ação PMDF/Divulgação

Segundo a Secretaria DF Legal, na manhã desta terça-feira (21/7), as equipes realizaram uma ação de rescaldo para fiscalizar possíveis novas tentativas de ocupação da área pública localizada entre Cabaceira do Valo e Santa Luzia.

Os trabalhos fazem parte de uma operação iniciada em 10 de julho, com o objetivo de remover estruturas precárias destinadas ao loteamento ilegal de uma área protegida por lei. A secretaria informou que, desde o início da operação, foram desconstituídos 10 quilômetros de cercamento e 36 estruturas provisórias. Além disso, os agentes descaracterizaram cerca de 500 lotes ilegais.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 21/07/2026 16:16
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