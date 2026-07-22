Adolescente perde controle de carro e capota em Águas Claras

Adolescente perdeu o controle do veículo na Rua 37 Norte - (crédito: Material Cedido ao Correio)

Um adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II) após capotar o carro que dirigia na madrugada desta quarta-feira (22/7), na Rua 37 Norte, em Águas Claras.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o acidente ocorreu por volta das 3h03. O menor perdeu o controle da direção, capotou o veículo e sofreu lesões. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

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Segundo a PMDF, o jovem foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado positivo para ingestão de álcool.

Em razão dos danos causados pelo acidente, a Neoenergia e a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionadas para atender à ocorrência. Após tratar das lesões, o adolescente foi conduzido à delegacia, onde foram adotadas as providências legais.