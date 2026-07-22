Colisão entre dois ônibus deixa quatro feridos na EPNB

Por Luiz Francisco*

Dois ônibus se chocaram na tarde desta quarta-feira (22/7) na EPNB, sentido Riacho Fundo I. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a colisão deixou quatro feridos, incluindo o condutor de um dos coletivos.

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Ao chegarem ao local, as equipes iniciaram os protocolos de atendimento às vítimas de trauma. Os passageiros foram retirados com segurança dos veículos e passaram por avaliação médica.

Ao todo, três mulheres foram encaminhadas conscientes, orientadas e com lesões leves para uma unidade de saúde. O condutor de um dos ônibus foi avaliado no local, mas recusou o transporte.

Para garantir a segurança das equipes e dos usuários da via, parte da pista precisou ser interditada até a conclusão dos trabalhos, que ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). As circustâncias serão apuradas pelos órgãos competentes e ainda não há informações sobre a dinâmica do sinistro.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates