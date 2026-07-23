PCDF prende 11 suspeitos por venda ilegal de anabolizantes

Onze indivíduos foram presos por envolvimento em um esquema de comercialização ilegal de medicamentos de uso controlado e esteroides anabolizantes na manhã desta quinta-feira (23/7). Com uma estrutura organizada de fornecedores, entregadores, divisão de tarefas, locais de apoio e até pontos comerciais, o grupo é alvo de investigação da 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). A suspeita surgiu após uma prisão em flagrante, quando os agentes apreenderam uma grande quantidade de anabolizantes.

A circulação dos valores obtidos com a venda ilícita ocorria por meio de terceiros. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os agentes cumpriram mandados de busca em 32 endereços nas regiões de Ceilândia e Samambaia. Ao todo, os policiais tinham como alvo 12 endereços em cada cidade-satélite. As investigações também avançaram para as regiões de Taguatinga, Gama, Recanto das Emas, Águas Claras, Águas Lindas de Goiás, Santa Maria e Riacho Fundo.

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A operação também cumpriu um mandado na cidade de Foz do Iguaçu (PR). Durante a ação, a PCDF apreendeu produtos anabolizantes, computadores, aparelhos celulares e outros equipamentos utilizados pelos investigados. Máquinas de cartão, dinheiro em espécie, documentos e anotações também foram arrecadados e podem servir como provas relacionadas à ocultação de valores e à distribuição ilegal dos produtos investigados.