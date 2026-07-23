InícioCidades DF
Crime

PCDF prende 11 suspeitos por venda ilegal de anabolizantes

Operação começou após uma apreensão da Polícia Civil do Distrito Federal, que identificou uma grande quantidade de anabolizantes em prisão em flagrante

Investigação conduzida pela 5° Delegacia de Polícia (Asa Norte) cumpriu 11 mandados de prisão nesta quinta-feira (23/7) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Investigação conduzida pela 5° Delegacia de Polícia (Asa Norte) cumpriu 11 mandados de prisão nesta quinta-feira (23/7) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Onze indivíduos foram presos por envolvimento em um esquema de comercialização ilegal de medicamentos de uso controlado e esteroides anabolizantes na manhã desta quinta-feira (23/7). Com uma estrutura organizada de fornecedores, entregadores, divisão de tarefas, locais de apoio e até pontos comerciais, o grupo é alvo de investigação da 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). A suspeita surgiu após uma prisão em flagrante, quando os agentes apreenderam uma grande quantidade de anabolizantes.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A circulação dos valores obtidos com a venda ilícita ocorria por meio de terceiros. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os agentes cumpriram mandados de busca em 32 endereços nas regiões de Ceilândia e Samambaia. Ao todo, os policiais tinham como alvo 12 endereços em cada cidade-satélite. As investigações também avançaram para as regiões de Taguatinga, Gama, Recanto das Emas, Águas Claras, Águas Lindas de Goiás, Santa Maria e Riacho Fundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A operação também cumpriu um mandado na cidade de Foz do Iguaçu (PR). Durante a ação, a PCDF apreendeu produtos anabolizantes, computadores, aparelhos celulares e outros equipamentos utilizados pelos investigados. Máquinas de cartão, dinheiro em espécie, documentos e anotações também foram arrecadados e podem servir como provas relacionadas à ocultação de valores e à distribuição ilegal dos produtos investigados.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 23/07/2026 09:39
SIGA
x