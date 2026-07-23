PCDF prende quadrilha por esquema de site fraudulento de investimentos

Os três investigados foram presos simultaneamente nas cidades Carapicuíba e Riviera de São Lourenço, no litoral paulista - (crédito: Divulgação: PCDF)

Beatriz Ocké*

Três pessoas foram presas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta quarta-feira (22/7), no estado de São Paulo, por envolvimento com esquema fraudulento de investimentos atribuído à empresa Naskar Gestão de Ativos Ltda. A operação, realizada por intermédio da Divisão de Falsificações e Defraudações (DIFRAUDES/CORF), constatou um prejuízo de R$ 1 bilhão, com vítimas em todo o Brasil.

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De acordo com a investigação, a empresa atraía investidores com promessas de rentabilidade fixa acima do mercado. Em maio deste ano, a empresa encerrou suas atividades repentinamente, bloqueando saques e cortando todos os canais de comunicação com seus clientes. No Distrito Federal, mais de 70 boletins de ocorrência foram registrados.

Os três investigados foram presos simultaneamente nas cidades Carapicuíba e Riviera de São Lourenço, no litoral paulista. Ainda na operação, policiais militares apreenderam veículos de luxo, aparelhos celulares, computadores e mais de R$ 150 mil, em euros e dólares. Todos os materiais estão sendo analisados pela perícia. A princípio, a PCDF apura estelionato qualificado, organização criminosa e lavagem de capitais.

Veja vídeo da prisão:

* Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho