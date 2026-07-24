Colisão entre SUV e dois ônibus deixa ferido na Avenida Hélio Prates - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um sinistro de trânsito envolvendo uma Mitsubishi Pajero prata e dois ônibus de transporte público deixou um homem ferido na noite desta quinta-feira (23/7), na QNN 1, Avenida Hélio Prates, em Ceilândia. O motorista do carro foi a única vítima da colisão. Ele foi socorrido consciente, porém desorientado, apresentando escoriações, sendo encaminhado para uma unidade hospitalar. Apesar de um dos ônibus transportar um grande número de passageiros no momento da batida, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 20h19 e mobilizou quatro viaturas de socorro para atender à ocorrência. No local, as equipes iniciaram imediatamente os protocolos de atendimento às vítimas de trauma e prestaram assistência ao condutor da Pajero, que necessitou de atendimento pré-hospitalar antes de ser levado ao hospital.

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Após a conclusão do atendimento, a ocorrência ficou sob responsabilidade do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). Para garantir a segurança das equipes de emergência e dos usuários da via, foi necessária a interdição total da pista durante os trabalhos.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a dinâmica da colisão. As circunstâncias da colisão serão apuradas pelos órgãos competentes.









