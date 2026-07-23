Idosa morre dentro de veículo após parada cardiorrespiratória no Gama

Beatriz Ocké*
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Uma idosa morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória nesta quinta-feira (23/7), na Avenida dos Bombeiros, no Setor Norte do Gama. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) tentou reanimar a vítima, mas, após 45 minutos de tentativas, ela não resistiu e teve o óbito constatado.
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Os bombeiros chegaram ao local para atendimento às 12h37, com duas viaturas de socorro e uma aeronave de resgate. De acordo com a corporação, a ocorrência foi constatada quando uma guarnição de resgate retornava para sua unidade. Os militares dentro do veículo avistaram populares solicitando ajuda ao redor de um veículo Hyundai HB20S.
No local, os bombeiros identificaram uma idosa em parada cardiorrespiratória e, imediatamente, iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar e o isolamento da área. Durante o atendimento, uma aeronave do CBMDF pousou no Grupamento de Bombeiros Militar do Gama para levar recursos de suporte avançado para o atendimento.
Após 45 minutos de manobras de reanimação por parte da equipe, a idosa não resistiu e faleceu no local. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada e permaneceu responsável pelo local.
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