Idosa morre dentro de veículo após parada cardiorrespiratória no Gama

Durante o atendimento, uma aeronave do CBMDF pousou no Grupamento de Bombeiros Militar do Gama para levar recursos de suporte avançado para o atendimento - (crédito: Divulgação: CBMDF)

Beatriz Ocké*

Uma idosa morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória nesta quinta-feira (23/7), na Avenida dos Bombeiros, no Setor Norte do Gama. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) tentou reanimar a vítima, mas, após 45 minutos de tentativas, ela não resistiu e teve o óbito constatado.

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Os bombeiros chegaram ao local para atendimento às 12h37, com duas viaturas de socorro e uma aeronave de resgate. De acordo com a corporação, a ocorrência foi constatada quando uma guarnição de resgate retornava para sua unidade. Os militares dentro do veículo avistaram populares solicitando ajuda ao redor de um veículo Hyundai HB20S.

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No local, os bombeiros identificaram uma idosa em parada cardiorrespiratória e, imediatamente, iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar e o isolamento da área. Durante o atendimento, uma aeronave do CBMDF pousou no Grupamento de Bombeiros Militar do Gama para levar recursos de suporte avançado para o atendimento.

Após 45 minutos de manobras de reanimação por parte da equipe, a idosa não resistiu e faleceu no local. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada e permaneceu responsável pelo local.



