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Jardim Botânico terá corte temporário de energia nesta sexta (24/7)

Interrupção vai das 9h às 15h no Condomínio Solar de Brasília para obras de modernização na rede elétrica

A medida é necessária para trabalhos de melhoria e modernização da rede elétrica na região - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)
A medida é necessária para trabalhos de melhoria e modernização da rede elétrica na região - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

Moradores do Jardim Botânico devem ficar atentos à interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica nesta sexta-feira (24/7). A suspensão do serviço ocorre das 9h às 15h e é necessária para a execução de trabalhos de melhoria e modernização da rede elétrica na região.

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O desligamento programado afetará especificamente os seguintes endereços do Condomínio Solar de Brasília:

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  • Quadra 3: Conjunto 20, Lotes 2 a 9 e 13
  • Quadra 6: Rua 10, Lote 10
  • Quadra 24: Toda a extensão

A distribuidora informa que, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento será reestabelecido sem aviso prévio.

Para relatar interrupções não programadas em outras áreas, a população pode entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva ou de fala têm à disposição o canal adaptado pelo número 0800 701 01 55.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/07/2026 07:00
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