Jardim Botânico terá corte temporário de energia nesta sexta (24/7)

A medida é necessária para trabalhos de melhoria e modernização da rede elétrica na região - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

Moradores do Jardim Botânico devem ficar atentos à interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica nesta sexta-feira (24/7). A suspensão do serviço ocorre das 9h às 15h e é necessária para a execução de trabalhos de melhoria e modernização da rede elétrica na região.

O desligamento programado afetará especificamente os seguintes endereços do Condomínio Solar de Brasília:

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Quadra 3: Conjunto 20, Lotes 2 a 9 e 13

Conjunto 20, Lotes 2 a 9 e 13 Quadra 6: Rua 10, Lote 10

Rua 10, Lote 10 Quadra 24: Toda a extensão

A distribuidora informa que, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento será reestabelecido sem aviso prévio.

Para relatar interrupções não programadas em outras áreas, a população pode entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva ou de fala têm à disposição o canal adaptado pelo número 0800 701 01 55.