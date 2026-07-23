Coral Watoto leva música e esperança ao SIA nesta quinta-feira

O Coral Watoto, formado por crianças e adolescentes de Uganda, apresenta-se nesta quinta-feira (23/7), na Comunidade das Nações, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em Brasília. O grupo, conhecido internacionalmente por unir música, dança e testemunhos de superação, leva ao público uma apresentação marcada por mensagens de esperança, fé e solidariedade.
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Criado como parte do ministério Watoto, o coral reúne crianças que perderam um ou ambos os pais e que foram acolhidas pelo projeto social desenvolvido em Uganda. Além das apresentações musicais, as turnês internacionais têm como objetivo compartilhar histórias de transformação e conscientizar sobre a realidade de milhares de crianças órfãs e em situação de vulnerabilidade no continente africano.
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O ministério Watoto teve início em 1984, com a fundação de uma igreja local em Kampala, capital de Uganda, em meio ao cenário de guerra civil que atingia o país. Desde então, mais de cem formações do coral já percorreram diversos países, apresentando um repertório de músicas cristãs acompanhado por coreografias e relatos pessoais.
As crianças participantes vivem em uma das três vilas mantidas pelo programa em Uganda, onde recebem moradia, alimentação, atendimento médico, educação, formação profissional, aconselhamento e acompanhamento espiritual.
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