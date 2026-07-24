Aves silvestres são resgatadas de cativeiro ilegal em Ceilândia - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi flagrado mantendo aves silvestres em cativeiro de forma irregular em uma residência de Ceilândia, nesta quinta-feira (23/7). Os animais eram mantidos em desacordo com a legislação ambiental, configurando crime contra a fauna.

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A apreensão foi realizada por policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), durante uma fiscalização. No local, os militares recolheram as aves e lavraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do responsável.

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Após a apreensão, os animais foram encaminhados aos órgãos ambientais competentes, onde passarão por avaliação e reabilitação. Quando estiverem em condições, as aves poderão ser reintegradas ao habitat natural.