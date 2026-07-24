Luto no jornalismo: morre Nelza Cristina Mendes aos 65 anos

Luto no jornalismo: Falece Nelza Cristina Mendes aos 65 anos - (crédito: Mídia cedida ao Correio)

O jornalismo se despediu de Nelza Cristina Mendes da Conceição na noite desta quinta-feira (23/7). Nascida em Rio de Janeiro no dia 29 de março de 1961, ela se formou em jornalismo pelo Centro Universitário de Brasília e durante a carreira atuou como repórter de Cidades, sub-editora e chefe de reportagem em grandes veículos de comunicação no Distrito Federal.

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Nascida na capital carioca, Nelza veio a Brasília na década de 1980 junto ao pai, que era militar, e aqui construiu uma trajetória marcante e bem-sucedida no jornalismo, com destaque para sua passagem na Rede Bandeirantes e sua atuação de quase duas décadas no Jornal de Brasília. "Ela foi responsável por moldar inúmeros jornalistas jovens que hoje movem vários veículos de comunicação pelo país", disse Josemar Gonçalves, marido de Nelza.

"Uma mulher tranquila, respeitosa e muito profissional, sem dúvidas uma perda enorme para todos que já puderam trabalhar com ela", disse Minervino Júnior, fotógrafo do Correio e antigo colega de Nelza no Jornal de Brasília.

Apesar da carreira em Brasília, Nelza morava desde 2016 em João Pessoa com o marido. Ela estava há 30 dias internada por complicações cardiovasculares quando sofreu um derrame pleural que levou ao óbito. O incidente ocorreu às 21h desta quinta-feira.

Os detalhes do velório não foram divulgados pela família.

*Estagiário sob supervisão de Benjamin Figueredo