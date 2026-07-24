Carro fica destruído após colisão com dois ônibus na Hélio Prates

Um carro de passeio ficou destruído após bater em dois ônibus, na noite desta quinta-feira (23/7). A colisão ocorreu na altura da QNN 01 da Avenida Hélio Prates, no sentido Sol Nascente.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), apesar da gravidade dos danos materiais no veículo, uma Mitsubishi Pajero prata, o condutor foi resgatado consciente, porém desorientado e com escoriações pelo corpo.

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Ele recebeu o atendimento pré-hospitalar ainda no local e foi encaminhado a uma unidade de saúde. Nos coletivos, nenhum passageiro ou rodoviário se feriu. Um deles trafegava lotado no momento da colisão.

Para garantir a segurança do resgate e a fluidez do atendimento, a pista precisou ser totalmente interditada. O Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) assumiu a gestão da via após o socorro, e as causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.