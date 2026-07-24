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Carro fica destruído após colisão com dois ônibus na Hélio Prates

A SUV ficou completamente destruída no acidente. O motorista foi levado ao hospital consciente, mas desorientado

O carro ficou destruído após a colisão - (crédito: Divulgação/CBMDF)
O carro ficou destruído após a colisão - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro de passeio ficou destruído após bater em dois ônibus, na noite desta quinta-feira (23/7). A colisão ocorreu na altura da QNN 01 da Avenida Hélio Prates, no sentido Sol Nascente.

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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), apesar da gravidade dos danos materiais no veículo, uma Mitsubishi Pajero prata, o condutor foi resgatado consciente, porém desorientado e com escoriações pelo corpo. 

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Ele recebeu o atendimento pré-hospitalar ainda no local e foi encaminhado a uma unidade de saúde. Nos coletivos, nenhum passageiro ou rodoviário se feriu. Um deles trafegava lotado no momento da colisão.

Para garantir a segurança do resgate e a fluidez do atendimento, a pista precisou ser totalmente interditada. O Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) assumiu a gestão da via após o socorro, e as causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.

 

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 24/07/2026 10:38
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