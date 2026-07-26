Pelo cenário de seca, meteorologista alerta para medidas de preservação

"A semana deve seguir sem mudanças expressivas na condição de tempo. Teremos predomínio de sol e poucas nuvens, em condições de temperaturas agradáveis, durante noite e madrugada, com mínimas em torno dos 13°C e máximas na casa dos 28°C", explica o meteorologista Olivio Bahia, lotado no Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Pela constância da umidade do ar baixa no período da tarde, inferior aos 30%, Bahia cita a manutenção de cuidados com a saúde: beber bastante líquido para manter o corpo hidratado; passar protetor solar para se proteger da radiação solar que acumula intensidade neste período. Ainda para a proteção da radiação, é bom evitar exercícios físicos a céu aberto nos horários de maior incidência da radiação (entre 10h e 16h).

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Outro aspecto importante é o cuidado com o meio ambiente, a ser particularmente observado. Pela falta de chuva, e com baixas umidades e temperaturas altas, a vegetação tende a ficar seca. Nestas condições, o risco de incêndios florestais é muito elevado", pontua Olivio.

As pessoas devem seguir, portanto, recomendações apontadas pelo meteorologista, com especial reforço em situações a serem evitadas. "Entre elas, evitar jogar bitucas de cigarro na beira das estradas, evitar limpar terrenos ou eliminar lixo, ateando fogo, e ainda evitar criar fogueiras nos parques da região", observa Olivio Bahia.