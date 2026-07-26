Inverno seco exige cuidados extras durante os treinos no DF

Outro ponto de atenção é o aquecimento. Segundo o profissional, ele ganha ainda mais importância nesta época do ano porque ajuda o corpo a se preparar para o esforço físico - (crédito: Freepik)

Com a chegada do inverno e da estiagem no Distrito Federal, praticar atividade física exige alguns cuidados para evitar os efeitos da baixa umidade do ar. Embora as temperaturas sejam mais amenas, o clima seco favorece a desidratação, reduz a percepção de sede e pode aumentar a sensação de cansaço durante os exercícios.

Segundo o personal trainer Baltazar Filho, a baixa umidade faz com que o organismo perca água mais rapidamente e ainda resseca as mucosas das vias respiratórias, o que interfere diretamente no desempenho físico.

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"A baixa umidade faz com que o corpo desidrate mais rápido, além de ressecar as mucosas das vias aéreas durante a atividade física. Isso aumenta a percepção de esforço e faz com que a pessoa se sinta cansada mais rapidamente", explica ao Correio.

Apesar de não ser necessário mudar completamente a rotina de treinos, alguns ajustes podem tornar a prática mais segura e confortável. Entre eles, está evitar os horários mais críticos da seca.

"O ideal é evitar treinar entre 10h e 16h, quando o ar costuma estar mais seco. Também é importante programar pausas para beber água ao longo do treino", orienta.

Outro ponto de atenção é o aquecimento. Segundo o profissional, ele ganha ainda mais importância nesta época do ano porque ajuda o corpo a se preparar para o esforço físico.

"Ao elevar a temperatura corporal durante o aquecimento, aumenta-se a lubrificação das articulações e a elasticidade dos músculos, reduzindo a chance de lesões", afirma.

Mesmo quem treina em academias não está livre dos efeitos da seca. Baltazar explica que os ambientes fechados e climatizados podem agravar o ressecamento do ar e diminuir ainda mais a sensação de sede.

"A maioria das academias utiliza ar-condicionado, o que deixa o ambiente mais frio e seco. Por isso, costumo orientar meus alunos a beber água entre um exercício e outro, mesmo sem sentir sede", diz.

Segundo o personal trainer, a hidratação é justamente o erro mais comum observado entre os praticantes de atividade física durante o inverno. Isso porque, com temperaturas mais baixas, muitas pessoas deixam de consumir água na quantidade necessária.

"Em temperaturas amenas ou no frio, a percepção de sede pode diminuir em até 40%. Uma boa estratégia para quem esquece de beber água é usar alarmes no celular para lembrar de se hidratar", recomenda.

Para quem pretende manter a rotina de exercícios durante toda a estação, o especialista reforça que pequenas mudanças fazem diferença.

"Tomem água em intervalos regulares, mesmo sem sentir sede, evitem treinar nos horários de menor umidade, caprichem no aquecimento e, se ainda assim o corpo estiver respondendo mal, reduzam um pouco a intensidade dos treinos durante o período de seca", conclui.