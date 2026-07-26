Bicho-preguiça sai de residência no Lago Sul e alcança habitat natural

Agentes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) realizaram, neste domingo (26/7) o resgate de um bicho-preguiça que havia aparecido em uma residência no Lago Sul. Após acionamento telefônico, as equipes foram ao local efetivar a captura, atentando para as técnicas adequadas de manejo e priorizando a segurança e bem-estar do animal. No local, o bicho-preguiça passou por avaliação, e, por apresentar boas condições de saúde, foi devolvido ao seu habitat natural.
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O caso reforçou a necessidade de manejo especializado quando se trata da fauna silvestre. Além de redução de estresse, acidentes são minimizados, e preserva-se a reintegração segura do animal ao ambiente natural. A fiscalização de crimes ambientais e a atenção à preservação da biodiversidade e ao equilíbrio ambiental fazem parte das atribuições do Batalhão de Polícia Militar Ambiental.
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