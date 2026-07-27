Áreas do Lago Sul, Planaltina e Plano Piloto ficarão sem energia nesta segunda-feira (27/7)

Moradores do Lago Sul, de Planaltina e do Plano Piloto terão o fornecimento de energia interrompido temporariamente nesta segunda-feira (27). Os desligamentos programados serão realizados para a execução de serviços de melhoria e modernização da rede elétrica, além de poda de árvores.
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No Lago Sul, a suspensão ocorrerá das 10h às 16h, na QI 9, conjuntos 7, 8 e 9. Em Planaltina, o fornecimento será interrompido no mesmo horário nas quadras 1 e 3, no Núcleo Rural Córrego Arrozal e na Chácara Alfa.
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Já no Plano Piloto, a interrupção está prevista das 9h às 15h e afetará os estacionamentos 8 e 9 do Parque da Cidade, onde será realizada a poda de árvores.
Segundo a concessionária, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento de energia será restabelecido imediatamente. Em casos de interrupções não programadas, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116.
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